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Общество
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Политика
Песков рассказал, как Путин будет вести предвыборную кампанию
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    Песков рассказал, как Путин будет вести предвыборную кампанию

    2:09  25 Декабря 2017  /обновлено: 2:16  25 Декабря 2017
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    Песков рассказал, как Путин будет вести предвыборную кампанию

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин проведет предвыборную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Дело в том, что законом установлены некоторые ограничения для лиц, занимающих государственные должности в период избирательных кампаний. В частности, они не имеют прав агитировать во время исполнения своих обязанностей.

    По словам Пескова, вероятнее всего, Путин будет вести свою кампанию по примеру предыдущих лет. Тогда президент РФ выступал и проводил встречи в выходные дни,  — цитирует газета «Известия».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 55-м Днем рождения. Российский лидер пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов на посту президента.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #путин #песков #выборы-2018 #избирательная кампания
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