Песков рассказал, как Путин будет вести предвыборную кампанию

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин проведет предвыборную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дело в том, что законом установлены некоторые ограничения для лиц, занимающих государственные должности в период избирательных кампаний. В частности, они не имеют прав агитировать во время исполнения своих обязанностей.

По словам Пескова, вероятнее всего, Путин будет вести свою кампанию по примеру предыдущих лет. Тогда президент РФ выступал и проводил встречи в выходные дни, — цитирует газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 55-м Днем рождения. Российский лидер пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов на посту президента.