Неуставные отношения заставили украинца попросить убежища на российской границе

Брянск, 25 декабря. Военнослужащий украинских вооруженных сил попросил убежища в одном из пунктов пропуска в Брянской области, объяснив свой поступок неуставными взаимоотношениями в воинской части. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что беглец проходил службу на контрактной основе, но был вынужден оставить свою часть из-за неуставных отношений.

В пресс-службе погрануправления ФСБ РФ отметили, что вопрос о предоставлении украинскому военнослужащему статуса беженца будут решать уполномоченные органы Российской Федерации, — пишет Утро.ру.

Об украинском военнослужащем, попросившем статус беженца на российской границе в Брянской области, сообщалось накануне.