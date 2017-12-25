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Неуставные отношения заставили украинца попросить убежища на российской границе
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    Неуставные отношения заставили украинца попросить убежища на российской границе

    1:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 1:49  25 Декабря 2017
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    Неуставные отношения заставили украинца попросить убежища на российской границе

    Брянск, 25 декабря. Военнослужащий украинских вооруженных сил попросил убежища в одном из пунктов пропуска в Брянской области, объяснив свой поступок неуставными взаимоотношениями в воинской части. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что беглец проходил службу на контрактной основе, но был вынужден оставить свою часть из-за неуставных отношений.

    В пресс-службе погрануправления ФСБ РФ отметили, что вопрос о предоставлении украинскому военнослужащему статуса беженца будут решать уполномоченные органы Российской Федерации, — пишет Утро.ру.

    Об украинском военнослужащем, попросившем статус беженца на российской границе в Брянской области, сообщалось накануне.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #беженец #военный #неуставные отношения
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