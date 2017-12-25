Украинский радиоведущий Мосесов скончался после корпоратива

Киев, 25 декабря. Радиоведущий украинских станций «Люкс ФМ» и «Радио 24» Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа, умер по дороге домой после корпоративной вечеринки. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известный радиоведущий Олего Мосесов, более известный как Олег Середа, скончался после корпоратива:https://t.co/rpO7wdE2vg — Рамблер/ (@ramblerru) December 24, 2017

Известно, что Мосесов был приглашен на мероприятие в качестве ведущего.

«Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Ещё похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не приехал — по дороге у него случился инфаркт», — поделился отец погибшего.

21-го декабря «Дни.ру» сообщало о смерти звезды «Песняров» Валентина Бадьярова на 71-м году жизни. Издание напомнило своим читателям об основных вехах творческого пути артиста.