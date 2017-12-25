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Украинский радиоведущий Мосесов скончался после корпоратива
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    Украинский радиоведущий Мосесов скончался после корпоратива

    1:32  25 Декабря 2017  /обновлено: 1:33  25 Декабря 2017
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    Украинский радиоведущий Мосесов скончался после корпоратива

    Киев, 25 декабря. Радиоведущий украинских станций «Люкс ФМ» и «Радио 24» Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа, умер по дороге домой после корпоративной вечеринки. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Известно, что Мосесов был приглашен на мероприятие в качестве ведущего.

    «Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Ещё похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не приехал — по дороге у него случился инфаркт», — поделился отец погибшего.

    21-го декабря «Дни.ру» сообщало о смерти звезды «Песняров» Валентина Бадьярова на 71-м году жизни. Издание напомнило своим читателям об основных вехах творческого пути артиста.

    Автор: Сергей Свазовский
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