Объем экспорта легковых автомобилей из России в 2017 году увеличился на 35%

Москва, 25 декабря. Объем экспорта легковых автомобилей из России с января по ноябрь 2017-го года увеличился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2016-м году. Об этом сообщает «Автостат».

Агентство уточняет, что в ходе исследования не были учтены продажи в страны-члены Таможенного союза. Всего с января по ноябрь заграницу было продано 37 тысяч легковых машин.

Успешнее всех оказалась Skoda, на долю которой приходится 40% от общего числа экспортных продаж. Следом расположился АвтоВАЗ. Российская компания экспортировала более девяти тысяч автомобилей. Тройку лидеров замкнул Renault с показателем 3,4 тысячи машин.

Накануне в Швейцарии был презентован электромобиль с роботом-помощником. Разработчики утверждают, что робот способен оказать пассажирам широкий спектр услуг. В частности, перенести покупки внутри салона, — пишет телеканал «360».