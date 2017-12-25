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Объем экспорта легковых автомобилей из России в 2017 году увеличился на 35%
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    Объем экспорта легковых автомобилей из России в 2017 году увеличился на 35%

    1:09  25 Декабря 2017  /обновлено: 1:10  25 Декабря 2017
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    Объем экспорта легковых автомобилей из России в 2017 году увеличился на 35%

    Москва, 25 декабря. Объем экспорта легковых автомобилей из России с января по ноябрь 2017-го года увеличился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2016-м году. Об этом сообщает «Автостат».

    Агентство уточняет, что в ходе исследования не были учтены продажи в страны-члены Таможенного союза. Всего с января по ноябрь заграницу было продано 37 тысяч легковых машин.

    Успешнее всех оказалась Skoda, на долю которой приходится 40% от общего числа экспортных продаж. Следом расположился АвтоВАЗ. Российская компания экспортировала более девяти тысяч автомобилей. Тройку лидеров замкнул Renault с показателем 3,4 тысячи машин.

    Накануне в Швейцарии был презентован электромобиль с роботом-помощником. Разработчики утверждают, что робот способен оказать пассажирам широкий спектр услуг. В частности, перенести покупки внутри салона, — пишет телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #автоваз #авто #экспорт #skoda #автостат
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