Вашингтон, 25 декабря. Окружной суд Вашингтона федерального округа Колумбия США обязал власти страны предоставить правозащитникам доступ к гражданину страны, задержанному в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчину подозревают в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористических формирований. Американский союз гражданских свобод (ACLU) потребовал допуска адвокатов к задержанному.

Суд стал на сторону влиятельной правозащитной организации, — отмечает ТАСС.

Ранее министерство обороны России заявило, что полному разгрому запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии препятствует позиция Соединенных Штатов. В ведомстве отметили, что Вашингтон нередко заигрывает и помогает террористам, а не борется с ними. Об этом сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.