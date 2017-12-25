Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Сети появилось видео с запрыгнувшим в катер с туристами аллигатором
Весь мир
Cуд обязал США дать правозащитникам доступ к задержанному в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Cуд обязал США дать правозащитникам доступ к задержанному в Сирии

    0:46  25 Декабря 2017  /обновлено: 0:46  25 Декабря 2017
    148

    Cуд обязал США дать правозащитникам доступ к задержанному в Сирии

    Вашингтон, 25 декабря. Окружной суд Вашингтона федерального округа Колумбия США обязал власти страны предоставить правозащитникам доступ к гражданину страны, задержанному в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что мужчину подозревают в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористических формирований. Американский союз гражданских свобод (ACLU) потребовал допуска адвокатов к задержанному.

    Суд стал на сторону влиятельной правозащитной организации, — отмечает ТАСС.

    Ранее министерство обороны России заявило, что полному разгрому запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии препятствует позиция Соединенных Штатов. В ведомстве отметили, что Вашингтон нередко заигрывает и помогает террористам, а не борется с ними. Об этом сообщало RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #суд #терроризм #правозащитники
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть