Холодная война покажется цветочками: Греф предостерег США от масштабных санкций против РФ

Москва, 25 декабря. Глава Сбербанка России Герман Греф предостерег Соединенные Штаты от принятия широкомасштабных санкций против Российской Федерации, добавив, что эффект от подобных решений может превзойти последствия «холодной войны». Об этом сообщает Financial Times.

«Потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — цитирует издание.

Греф назвал «нерациональным шагом» возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в качестве новой ограничительной меры Вашингтона.

Financial Times напоминает, что предложение отключить Россию от SWIFT высказывалось странами Запада с 2014-го года на фоне украинского кризиса. Греф не исключает, что Соединенные Штат могут вернутся к рассмотрению этой идеи.

Накануне Financial Times сообщало, что британские разведслужбы рассматривают Россию в качестве «грозного противника», — пишет RT.