Сирия: около 120 христианских храмов в САР нуждаются в восстановлении

Дамаск, 24 декабря. Около 120 храмов в Сирийской Арабской Республики нуждаются в восстановлении. К такому выводу пришли организации Католической и Православной церквей по итогам изучения сведений о церквях, разрушенных в ходе вооруженного конфликта в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что организации совместно работали над составлением каталога. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, некоторые храмы разрушены почти полностью, другие существенно повреждены или осквернены.

«Все это требует очень большой работы по восстановлению», — подчеркнул митрополит Волоколамский.

Накануне власти Сирии оценили ущерб, нанесенный культурному наследию страны вооруженным конфликтом с запрещенным в России террористическим формированием «Исламское государство»1. Об этом сообщало Ura.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.