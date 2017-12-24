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Политика
Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем рождения
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    Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем рождения

    23:36  24 Декабря 2017  /обновлено: 0:00  25 Декабря 2017
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    Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем рождения

    Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с Днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому исполнилось 55 лет.

    Путин отметил мудрость и дальновидность Алиева, его авторитет на международной арене и уважение со стороны народа Азербайджана. Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успешной деятельности на высоком посту, — сообщается на сайте президента РФ.

    «В России вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», - цитирует RT поздравление, опубликованное на сайте Кремля.

    Накануне Ura.ru сообщало о том, кто возглавит предвыборные штабы Владимира Путина в регионах на предстоящих президентских выборах.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #поздравление #алиев #день рождения
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