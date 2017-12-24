Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем рождения

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с Днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому исполнилось 55 лет.

Путин отметил мудрость и дальновидность Алиева, его авторитет на международной арене и уважение со стороны народа Азербайджана. Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успешной деятельности на высоком посту, — сообщается на сайте президента РФ.

«В России вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», - цитирует RT поздравление, опубликованное на сайте Кремля.

Накануне Ura.ru сообщало о том, кто возглавит предвыборные штабы Владимира Путина в регионах на предстоящих президентских выборах.