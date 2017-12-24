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В МВД Украины рассказали о мобильных комплексах биометрического контроля на границе с РФ
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    В МВД Украины рассказали о мобильных комплексах биометрического контроля на границе с РФ

    23:26  24 Декабря 2017  /обновлено: 23:26  24 Декабря 2017
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    В МВД Украины рассказали о мобильных комплексах биометрического контроля на границе с РФ

    Киев, 24 декабря. Министерство внутренних дел Украины заявило о начале работы мобильных комплексов биометрического контроля в местах вероятного незаконного пересечения украинско-российской границы правонарушителями. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник МВД Зорян Шкиряк.

    Он уточнил, что мобильные комплексы заработают уже 27-го декабря.

    «С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал Шкиряк.

    RT напоминает, что с 1-го января 2018-го года заработает также система биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на Украину. Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил и введение системы визового контроля, если новая система окажется неэффективной.  

    Автор: Сергей Свазовский
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    #шкиряк #граница #мвд украины #биометрический контроль
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