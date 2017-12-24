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Страшный удар: научное сообщество скорбит о смерти лингвиста Андрея Зализняка
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    Страшный удар: научное сообщество скорбит о смерти лингвиста Андрея Зализняка

    23:08  24 Декабря 2017  /обновлено: 23:08  24 Декабря 2017
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    Страшный удар: научное сообщество скорбит о смерти лингвиста Андрея Зализняка

    Москва, 24 декабря. Представители научного сообщества с глубокой скорбью восприняли весть о смерти российского лингвиста, лауреата Государственной премии России Андрея Зализняка. Об этом сообщает ТАСС.

    Ученые вспоминают о выдающихся достижениях коллеги. Именно Березняк заложил фундамент для изучения древненовгородского диалекта. Он также доказал подлинность «Слова о полку Игореве», которую на протяжении длительного времени ставили под сомнение. Более полувека своей карьеры Зализняк посвятил преподаванию в московском МГУ.

    «Смерть Андрея Анатольевича  — страшный удар для всего нашего научного сообщества, для всех, кто учился, знал и любил этого великого ученого и человека. Это большое горе и утрата, масштаб которой нам только предстоит оценить»,  — цитирует ТАСС российского лингвиста Алексея Гиппиуса.

    «Все мы всегда гордились тем, что учились у него: кто-то напрямую, кто-то опосредованно. Для кого-то просто его замечательные исследования были таким обучающим, образцовым примером, на который стоило оглядываться»,  — сказал заместитель директора Института славяноведения Федор Успенский.

    О смерти ученого Андрея Зализняка сообщал накануне телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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