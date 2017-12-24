ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным

Москва, 24 декабря. Представление документов в Центральную избирательную комиссии РФ не означает их официальное признание в качестве официального кандидата на пост президента России. Такое заявление сделал секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК России Евгений Шевченко.

Шевченко разъяснил, что ЦИК РФ обязан принять документы от каждого гражданина, который изъявил желание участвовать в выборах на пост главы государства. Но сама подача документов не означает соответствие кандидата всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ.

«Просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов», — цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЦИК принял документы ранее судимого журналиста Олега Лурье. Кроме того, в воскресенье документы подали блогер Алексей Навальный и Сергей Полонский. Отметим, что все трое имеют судимости.