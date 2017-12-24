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ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
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    ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным

    22:49  24 Декабря 2017  /обновлено: 22:51  24 Декабря 2017
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    ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным

    Москва, 24 декабря. Представление документов в Центральную избирательную комиссии РФ не означает их официальное признание в качестве официального кандидата на пост президента России. Такое заявление сделал секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК России Евгений Шевченко.

    Шевченко разъяснил, что ЦИК РФ обязан принять документы от каждого гражданина, который изъявил желание участвовать в выборах на пост главы государства. Но сама подача документов не означает соответствие кандидата всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ.

    «Просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов»,  — цитирует РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что ЦИК принял документы ранее судимого журналиста Олега Лурье. Кроме того, в воскресенье документы подали блогер Алексей Навальный и Сергей Полонский. Отметим, что все трое имеют судимости.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #цик #шевченко #выборы-2018 #кандидаты
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