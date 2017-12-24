Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

Москва, 24 декабря. Журналист Олег Лурье подал в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста о том, принял ли ЦИК поданные документы, кандиадат ответил утвердительно.

«Да. Протокол подписан», — цитирует журналиста РИА Новости.

В этот же день прошла регистрация еще двух самовыдвиженцев: бизнесмена Сергея Полонского и блогера Алексея Навального. Любопытно, что все трое самовыдвиженца ранее судимы.

В частности, журналист Олег Лурье был приговорен к четырем годам лишения свободы за вымогательство. При этом суд применил к нему наказание ниже низшей санкции, предусмотренной соответствующей статьей УК РФ.

За дезорганизацию работы СИЗО Лурье был поставлен на специальный учет и содержался в карцере.