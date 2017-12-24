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Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты России
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    Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

    22:34  24 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  24 Декабря 2017
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    Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты России

    Москва, 24 декабря. Журналист Олег Лурье подал в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

    На вопрос журналиста о том, принял ли ЦИК поданные документы, кандиадат ответил утвердительно.

    «Да. Протокол подписан», — цитирует журналиста РИА Новости.

    В этот же день прошла регистрация еще двух самовыдвиженцев: бизнесмена Сергея Полонского и блогера Алексея Навального. Любопытно, что все трое самовыдвиженца ранее судимы.

    В частности, журналист Олег Лурье был приговорен к четырем годам лишения свободы за вымогательство. При этом суд применил к нему наказание ниже низшей санкции, предусмотренной соответствующей статьей УК РФ.

    За дезорганизацию работы СИЗО Лурье был поставлен на специальный учет и содержался в карцере.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #цик #лурье #выборы-2018 #регистрация
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