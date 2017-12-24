«Я решил праздновать дважды»: Порошенко поздравил Украину с католическим Рождеством

Киев, 24 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинцев с католическим Рождеством. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

Украинский политик заявил о том, что никто не посягает на традицию праздновать Рождество 7 января.

«Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды», — отметил он.

Порошенко также считает Украину уникальной страной, население которой с уважением относится к религиозным чувствам других.

«Теплого Рождества, веселых праздников, жизни — счастливой и долгой! Христос рождается!» — призвал президент.

Напомним, в конце ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества Христова (25 декабря и 7 января).