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«Я решил праздновать дважды»: Порошенко поздравил Украину с католическим Рождеством
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    «Я решил праздновать дважды»: Порошенко поздравил Украину с католическим Рождеством

    22:20  24 Декабря 2017  /обновлено: 22:20  24 Декабря 2017
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    «Я решил праздновать дважды»: Порошенко поздравил Украину с католическим Рождеством

    Киев, 24 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинцев с католическим Рождеством. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

    Украинский политик заявил о том, что никто не посягает на традицию праздновать Рождество 7 января.

    «Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды», — отметил он.

    Порошенко также считает Украину уникальной страной, население которой с уважением относится к религиозным чувствам других.

    «Теплого Рождества, веселых праздников, жизни — счастливой и долгой! Христос рождается!» — призвал президент.

    Напомним, в конце ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества Христова (25 декабря и 7 января).

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко
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