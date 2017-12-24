Вашингтон, 24 декабря. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что четвертый президент Украины Виктор Янукович покинул Киев по его приказу. О своем влиянии на ход «революции достоинства» на Украине Байден рассказал в мемуарах.

Американский политик, занимавший высокий пост в каденцию Барака Обамы, раскрыл множество новых подробностей о роли США в государственном перевороте на Украине. По его признанию, «Майдан» был проектом Соединенных Штатов.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что мемуары Байден красноречиво свидетельствуют о «наглости и бесцеремонности» вмешательства Вашингтона в дела Украины и «марионеточности» нынешнего киевского режима.

Накануне RT анализировало последствия катастрофического снижения численности населения Украины. По мнению экспертов ООН, к 2100-му году население Украины составит не более 15–16 млн человек.