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Байден признался, что Янукович бежал из Киева по его приказу
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    Байден признался, что Янукович бежал из Киева по его приказу

    22:13  24 Декабря 2017  /обновлено: 22:13  24 Декабря 2017
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    Байден признался, что Янукович бежал из Киева по его приказу

    Вашингтон, 24 декабря. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что четвертый президент Украины Виктор Янукович покинул Киев по его приказу. О своем влиянии на ход «революции достоинства» на Украине Байден рассказал в мемуарах.

    Американский политик, занимавший высокий пост в каденцию Барака Обамы, раскрыл множество новых подробностей о роли США в государственном перевороте на Украине. По его признанию, «Майдан» был проектом Соединенных Штатов.

    Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что мемуары Байден красноречиво свидетельствуют о «наглости и бесцеремонности» вмешательства Вашингтона в дела Украины и «марионеточности» нынешнего киевского режима.

    Накануне RT анализировало последствия катастрофического снижения численности населения Украины. По мнению экспертов ООН, к 2100-му году население Украины составит не более 15–16 млн человек.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #байден #майдан #бегство #януковвич
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