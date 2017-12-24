Путин поздравит правительство с Новым годом 25 декабря

Москва, 24 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует провести 25 декабря встречу с членами российского правительства.

Согласно предварительной информации, на заседании российский лидер намерен обсудить ряд вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны, а также некоторые актуальные задачи. Как передает «Российская газета», глава государства также хочет поздравить кабинет министров с наступающим Новым годом.

В понедельник Путин встретится и с руководством Государственной думы России и Совета Федерации.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин планирует обратиться с традиционным посланием к Федеральному собранию страны до президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

Владимир Путин. Биография