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Путин поздравит правительство с Новым годом 25 декабря
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    Путин поздравит правительство с Новым годом 25 декабря

    22:00  24 Декабря 2017
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    Путин поздравит правительство с Новым годом 25 декабря

    Москва, 24 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует провести 25 декабря встречу с членами российского правительства.

    Согласно предварительной информации, на заседании российский лидер намерен обсудить ряд вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны, а также некоторые актуальные задачи. Как передает «Российская газета», глава государства также хочет поздравить кабинет министров с наступающим Новым годом.

    В понедельник Путин встретится и с руководством Государственной думы России и Совета Федерации.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин планирует обратиться с традиционным посланием к Федеральному собранию страны до президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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