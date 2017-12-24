Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Новости Сирии
Сирия: САА окружила боевиков «Джебхат ан-Нусры» к юго-западу от Дамаска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА окружила боевиков «Джебхат ан-Нусры» к юго-западу от Дамаска

    21:50  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:50  24 Декабря 2017
    639

    Сирия: САА окружила боевиков «Джебхат ан-Нусры» к юго-западу от Дамаска

    Дамаск, 24 декабря. Сирийские правительственные войска окружили боевиков запрещенного в России террористического формирования «Джебхат ан-Нусра»1 к юго-западу от столичного Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает агентство SANA.

    Отмечается, что после кровопролитных столкновений силам САА удалось вытеснить террористов со стратегических позиций у источника пресной воды Манбидж. Армия САР также установила контроль над значимыми объектами в окрестностях Мазраат-Бейт-Джана.

    Накануне представители российской делегации на переговорах по Сирии в Астане выразили надежду на сотрудничество с Соединенными Штатами в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой». Соответствующее заявление сделал специальный представитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Россия ожидает, что это взаимодействие окажется не менее успешным, чем совместная борьба против ИГИЛ1 (запрещена в РФ), — добавил Лаврентьев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #игил #саа #джебхат-ан-нусра
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть