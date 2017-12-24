Сирия: САА окружила боевиков «Джебхат ан-Нусры» к юго-западу от Дамаска

Дамаск, 24 декабря. Сирийские правительственные войска окружили боевиков запрещенного в России террористического формирования «Джебхат ан-Нусра»1 к юго-западу от столичного Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что после кровопролитных столкновений силам САА удалось вытеснить террористов со стратегических позиций у источника пресной воды Манбидж. Армия САР также установила контроль над значимыми объектами в окрестностях Мазраат-Бейт-Джана.

Накануне представители российской делегации на переговорах по Сирии в Астане выразили надежду на сотрудничество с Соединенными Штатами в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой». Соответствующее заявление сделал специальный представитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Россия ожидает, что это взаимодействие окажется не менее успешным, чем совместная борьба против ИГИЛ1 (запрещена в РФ), — добавил Лаврентьев.

1 Организация запрещена на территории РФ.