Выборы-2018: Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Москва, 24 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации приняла у блогера Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

Навальный планирует зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. Блогер передал представителям Центризбиркома заявление и протокол собрания инициативной группы, поддержавшей его кандидатуру. Как сообщают СМИ, он не предоставил справку о наличии судимости.

ЦИК принял и заявление предпринимателя Сергея Полонского, который также планирует побороться за пост главы государства.

Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о том, что блогер Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах президента России в марте 2018 года из-за наличия судимости. Аналогичные проблемы могут возникнуть у бизнесмена Сергея Полонского и журналиста Олега Лурье.