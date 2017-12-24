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Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Общество
Выборы-2018: Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
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    Выборы-2018: Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

    21:37  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:39  24 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Навальный сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

    Москва, 24 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации приняла у блогера Алексея Навального документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

    Навальный планирует зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. Блогер передал представителям Центризбиркома заявление и протокол собрания инициативной группы, поддержавшей его кандидатуру. Как сообщают СМИ, он не предоставил справку о наличии судимости.

    ЦИК принял и заявление предпринимателя Сергея Полонского, который также планирует побороться за пост главы государства.

    Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о том, что блогер Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах президента России в марте 2018 года из-за наличия судимости. Аналогичные проблемы могут возникнуть у бизнесмена Сергея Полонского и журналиста Олега Лурье.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #полонский #выборы-2018
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