«Позднее просветление»: соцсети ответили Грибаускайте на заявление по России

Москва, 24 декабря. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, заявившей накануне о желании «сотрудничать, а не воевать с Россией».

Россияне отметили, что на фоне предыдущей риторики литовского лидера ее заявление выглядит непоследовательным и запоздалым.

Пользователь Ольга Короткова отметила, что «просветление пришло поздно», сравнив спрос на Грибаускайте с «канцерогенными шпротами».

Поздно просветление пришло. Уж больно сильно поизносились у Дали те места, которыми она раньше "с Россией сотрудничала". Спрос на Далю еще слабее, чем на шпроты с канцерогенами. — Ольга Короткова (@ChekitaForever) December 24, 2017

Давид Маркович связал миролюбивый спич с финансовыми затруднениями прибалтийской республики.

фразу "Деньги закончились" президент Литвы решила пропустить. — David Marcovich (@IAMRost) December 24, 2017

«А нужен ли нам этот союз», — спросил Jeck.

А нужен ли нам этот союз???? — jeck (@5087964006j) December 24, 2017

Накануне Даля Грибаускайте заявила, что с Россией «лучше сотрудничать, чем воевать», — напоминает RT.