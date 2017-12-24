«Позднее просветление»: соцсети ответили Грибаускайте на заявление по России
Москва, 24 декабря. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, заявившей накануне о желании «сотрудничать, а не воевать с Россией».
Россияне отметили, что на фоне предыдущей риторики литовского лидера ее заявление выглядит непоследовательным и запоздалым.
Пользователь Ольга Короткова отметила, что «просветление пришло поздно», сравнив спрос на Грибаускайте с «канцерогенными шпротами».
Поздно просветление пришло. Уж больно сильно поизносились у Дали те места, которыми она раньше "с Россией сотрудничала". Спрос на Далю еще слабее, чем на шпроты с канцерогенами.— Ольга Короткова (@ChekitaForever) December 24, 2017
Давид Маркович связал миролюбивый спич с финансовыми затруднениями прибалтийской республики.
фразу "Деньги закончились" президент Литвы решила пропустить.— David Marcovich (@IAMRost) December 24, 2017
«А нужен ли нам этот союз», — спросил Jeck.
А нужен ли нам этот союз????— jeck (@5087964006j) December 24, 2017
Накануне Даля Грибаускайте заявила, что с Россией «лучше сотрудничать, чем воевать», — напоминает RT.