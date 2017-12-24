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«Позднее просветление»: соцсети ответили Грибаускайте на заявление по России
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    «Позднее просветление»: соцсети ответили Грибаускайте на заявление по России

    21:33  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:34  24 Декабря 2017
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    «Позднее просветление»: соцсети ответили Грибаускайте на заявление по России

    Москва, 24 декабря. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, заявившей накануне о желании «сотрудничать, а не воевать с Россией».

    Россияне отметили, что на фоне предыдущей риторики литовского лидера ее заявление выглядит непоследовательным и запоздалым.

    Пользователь Ольга Короткова отметила, что «просветление пришло поздно», сравнив спрос на Грибаускайте с «канцерогенными шпротами».

    Давид Маркович связал миролюбивый спич с финансовыми затруднениями прибалтийской республики.

    «А нужен ли нам этот союз», — спросил Jeck.

    Накануне Даля Грибаускайте заявила, что с Россией «лучше сотрудничать, чем воевать», — напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #литва #соцсети #грибускайте
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