Сирия, 25 декабря. ВКС РФ провели боевые вылеты против террористов в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб. «Южный фронт» вооруженной оппозиции отказался принять участие в мирных переговорах в Сочи. «Ан-Нусра»*** возобновила междоусобицы в Идлибе и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали САА и ее союзникам поддержку на границе провинций Идлиб и Хама, а также в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление на позиции «Ан-Нусры» в юго-западной части Дамаска; противостояли радикалам на юге провинции Алеппо; подверглись обстрелам исламистов к северу от Хамы; вели огонь по опорным пунктам боевиков в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1: ненадолго захватило у «Ан-Нусры» вершину Таль Зогба северо-восточнее Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с союзными группировками на юге Сирии отказалась от участия в мирных переговорах в Сочи; возобновила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Аз-Захра на западных окраинах города Алеппо; задержала исламистов «Аз-Зинки» в западной части провинции Алеппо; уничтожила оного из главарей «Джунд Аль-Малахем» на юге Идлиба.

«Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: арестовала нескольких боевиков «Нусры» к северо-западу от Алеппо.

Курды: подверглись обстрелу ССА в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

В районе Западной Гуты в минувшие суки продолжились ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». После того как силам САР удалось занять деревню Ханкарат, а также несколько ферм вблизи города Бейт-Джинн, возобновились столкновения у населенного пункта Мугр Аль-Мир. Об этом сообщал новостной портал Al Masdar News.

На северо-востоке Дамаска вновь отмечались вооруженные стычки между исламистами антиправительственных группировок и Сирийской арабской армией (САА). В силу того, что боевики отклонили недавнее предложение САА по заключению перемирия, войска САР вели огонь по укреплениям радикалов в кварталах Айн-Тарма и Джобар. О потерях со стороны вооруженной оппозиции до сих пор не сообщалось.

Провинция Алеппо

С целью приостановить наступление правительственных сил на юге Алеппо, боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 возобновили обстрелы западных окраин административного центра провинции. Согласно сведениям агентства новостей Twasul Info, в результате падения гранаты, брошенной с территорий, подконтрольных исламистам, в квартале Аз-Захра произошел мощный взрыв. Информация о пострадавших все еще устанавливается.

В южной части региона армия Башара Асада вместе с Национальными силами обороны****** (NDF) продолжила продвигаться в направлении соседней провинции Идлиб. Как передавали военные источники информагентства Al Masdar News, столкновения фиксировались у населенного пункта Хан Туман. ВКС РФ тем временем совершили несколько боевых вылетов в районе поселений Рамла и Сияла.

Стало известно, что ранее союзная «Тахрир Аш-Шам» группировка «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» задержала отряд радикалов «Ан-Нусры» вблизи деревень Анадан и Хайян северо-западнее Алеппо. В ответ на это несколько членов «Аз-Зенки» были арестованы боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, передавало агентство новостей AMN. О причинах случившегося все еще ничего неизвестно.

На западных окраинах курдского кантона Африн вновь активизировали обстрелы радикалы Сирийской свободной армии (ССА). По информации Twitter-канала (JulianRoepcke), исламисты вели огонь из турецких минометов.

Провинция Хомс

Боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся в «Растанском котле» на севере Хомса в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий в провинции. Twitter-канал (newsyarmouk) передавал, что подразделения САР были вынуждены открыть огонь после артиллерийских обстрелов со стороны боевиков.

Во второй половине дня информационный портал Al Masdar News сообщил о том, что группе беженцев из 70 человек удалось покинуть территорию лагеря «Ар-Рукбан», который контролируется поддерживаемыми США радикалами исламистских группировок, и достигнуть освобожденных САА районов.

Провинция Даръа

Союз группировок вооруженной оппозиции, выступающий под названием «Южный фронт», объявил об отказе принимать участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Данное формирование уже не в первый раз выступает против мирного урегулирования конфликта — такое же решение организация приняла по вопросу переговоров в Астане. Кроме того, в заявлении отмечается, что те исламистские организации, которые изъявят желание участвовать в переговорах, будут считаться врагами «сирийской революции». Об этом сообщало новостное агентство Al Masdar News.

В юго-восточной части провинции тем временем вновь вспыхнули столкновения между силами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Противники вели перестрелки недалеко от реки Ярмук.

Провинция Идлиб

Утром стало известно о том, что в рядах вооруженной оппозиции вновь начались столкновения. Как передавало информационное агентство Al Manar News, в ходе боев между «Ан-Нусрой» и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джунд Аль-Малахем» в деревне Абдита был убит один из высокопоставленных членов бывшей «Джунд Аль-Аксы». Напомним, это уже не первый вооруженный конфликт между террористическими формированиями.

Российские ВКС в течение дня провели несколько боевых вылетов в районах, оккупированных исламистами. Согласно сведениям агентства новостей Masar Press Net, авиаудары военных самолетов РФ пришлись на позиции «Джебхат Фатх Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Синджар и Абу Дали.

Провинция Хама

К северу от города Хама на протяжении первой половины дня боевики объединения «Тахрир Аш-Шам», дислоцирующиеся в районе города Аль-Латамина, не переставали обстреливать позиции армии САР. Правительственные подразделения вели ответный огонь, передавал телеканал Halab Today TV. Значительную поддержку САА оказывали военные самолеты российских ВКС И ВВС Сирии.

Недалеко от города Ас-Саан продолжились бои «Джебхат Фатх Аш-Шам» и террористов «Исламского государства», бежавших из окружения САА на востоке Хамы. На несколько часов ИГИЛовцам удалось заполучить контроль над холмом Таль Зогба, однако при контрнаступлении вершина вновь была захвачена «Нусрой». В данном районе также возобновили боевые вылеты ВКС РФ и сирийские ВВС, наносившие авиаудары по опорным пунктам радикалов на окраинах населенных пунктов Аль-Маслухия, Аш-Шакусия, Ар-Рахаждан и Ум-Майял, сообщал информационный портал Masar Press Net.

Во второй половине дня поступила информация о том, что большая часть сил палестинского формирования «Лива Аль-Кудс» была направлена в Хаму из провинции Дейр-эз-Зор, чтобы выступить против «Джебхат Ан-Нусры» в Идлибе. Напомним, такая возможность у союзников САА появилась благодаря совместной работе ВКС РФ и сил САР в Дейр-эз-Зоре, где практически все территории были полностью зачищены от радикалов ИГИЛ.

Ирак

В провинции Дияла завершился судебный процесс по делу двух террористов «Исламского государства», состоявших в числе одного из подпольных формирований группировки. ИГИЛовцы обвинялись в организации двух терактов в районе Аль-Микдадия, которые унесли жизни 23 человек. В ходе слушания вина подсудимых была полностью доказана. Боевиков приговорили к казни путем повешения. Об этом сообщало новостное агентство Al Sumaria News.

Тем временем в городе Рава в провинции Аль-Анбар началась полная зачистка территорий от следов присутствия «Исламского государства». Помимо обезвреживания мин, правительственные службы Ирака уничтожат все артефакты и надписи так называемого «халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)