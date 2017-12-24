Сирия, 24 декабря. Десять семей бежали из лагеря «Ар-Рукбан» в Хомсе к КПП армии САР. «Ан-Нусра»*** понесла потери в боях с САА на юго-западе провинции Дамаск. ИГ1 заявило о своем нападении на отряд «Хашд Аш-Шааби» в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают веси бои с «Нусрой» в районе Западной Гуты Дамаска и на севере Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло попытку нападения на САА в районе станции «Т-2» в провинции Хомс; ведет бои с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы; заявляет, что террористы атаковали отряд «Хашд Аш-Шааби» в провинции Салах Эд-Дин в Ираке; организовало теракт к югу от Багдада.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в живой силе и военной технике в столкновениях с САА в районе населенного пункта Бейт Джинн на юго-западе Дамаска; утверждает, что группировка «Муджахидин Аль-Маляхим» присоединилась к альянсу.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Bawabh News передает подробности последних столкновений, произошедших на юго-западе Дамаска, между Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками с одной стороны и боевиками формирования «Тахрир Аш-Шам» с другой. Ранее сообщалось о том, что правительственные части освободили ряд сельскохозяйственных угодий в окрестностях города Бейт Джинн. Стало известно, что в ходе боев были убиты и ранены несколько исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1, а также уничтожен военный пикап, оснащенный пулеметной установкой. Данных о потерях со стороны сил Башара Асада не поступало. Напомним, бои на данном направлении ведутся уже несколько недель, за которые САА удалось заметно продвинуться в зачистке района.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства», бежавшие на территории Сирийской пустыни во время столкновений с сирийскими войсками и ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор, вновь предприняли попытку нападения на позиции правительственной армии недалеко от станции «Т-2» у юго-восточной границы Хомса. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (alosh.press). Напомним, накануне также отмечались бои в данном районе.

Тем временем из лагеря для беженцев «Ар-Рукбан», подконтрольного проамериканским боевикам Сирийской свободной армии** (ССА), бежали десять семей. Порядка 70 человек направились в свои дома на востоке провинции, передает новостное агентство Al Masdar News. Сейчас сбежавшие находятся в безопасности. Напомним, подобный инцидент произошел в начале этой недели, когда нескольких сирийских граждан исламисты ССА застрелили за попытку побега, о чем сообщал Telegram-канал (SyriaAbove). По данным AMN, представители САА обвиняют Соединенные Штаты в том, что они держат беженцев в заложниках, чтобы оправдать оккупацию территорий САР у военной базы «Ат-Танф».

Провинция Хама

Оппозиционный новостной портал сообщает о том, что авиация союзников ВКС РФ и ВВС Сирии продолжает наносить авиаудары по укрепрайонам исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 вблизи деревень Аль-Джанина, Абу Махала и Джубб Аль-Суккар в северной части провинции. Правительственные СМИ, однако, не подтверждают данные сведения. Другой подконтрольный вооруженной оппозиции источник в Telegram (EMCnewscenter1) сообщает об ожесточенные боях у поселения Рувейда. Кроме того, по данным Telegram-канала, в ряды антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» вступила группировка «Муджахидин Аль-Маляхим». Данная информация пока проверяется. В последнее время, напротив, все больше бывших сторонников отворачивается от «Ан-Нусры». Так, отмечаются столкновения сил коалиции с исламистами формирований «Джунд Аль-Малахем» и «Нур Ад-Дин Аз-Зенки».

Тем временем на подступах к населенному пункту Расм Аль-Хамам к северо-востоку от Хамы возобновилось вооруженное противостояние между «Джебхат Ан-Нусрой» и боевиками «Исламского государства». Обе стороны на данный момент продолжают удерживать занимаемые позиции.

Ирак

Очередной взрыв прогремел южнее Багдада в районе Аль-Вехда на одном из центральных рынков. Согласно информации агентства новостей Iraqi News, в результате детонации взрывного устройства как минимум один местный житель был убит, еще пятеро получили ранения. Власти уверены, что за организацией теракта стоят боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в стране. Поиски виновников уже начались.

В провинции Салах Эд-Дин вблизи города Самарра тем временем произошло неожиданное нападение ИГИЛовцев. Как утверждает информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, террористы атаковали группу бойцов Сил народной мобилизации, в результате чего были уничтожены четыре автомобиля проправительственных отрядов, а также ранены несколько солдат. Официальные медиа-порталы пока никак не комментировали данное сообщение. Тем не менее местные активисты полагают, что сведения «Аль-Амак» не соответствуют действительности, а предназначены только для того, чтобы поднять боевой дух оставшихся ИГИЛовцев, разбросанных по территории Сирии и Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)