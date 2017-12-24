Эксперты назвали топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей

Москва, 24 декабря. Российские эксперты обнародовали топ-10 автомобилей, которые на территории Российской Федерации можно приобрести по цене до одного миллиона рублей.

Согласно предварительным данным, первое место занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. На второй позиции закрепился нестандартный автомобиль Nissan Juke. Замыкает тройку лидеров Mazda CX-5.

Как передает издание Vista News, оставшиеся семь позиций достались следующим автомобилям:

Skoda Yeti;

Chevrolet Niva;

Renault Duster;

Suzuki Grand Vitara;

KIA Sportag;

Mitsubishi ASX;

Toyota RAV4.

Напомним, в августе 2017 года популярный кроссовер Volkswagen Tiguan занял первое место в топ-10 самых продаваемых внедорожников в Москве. По информации инсайдеров, немецкий автопроизводитель уже планирует расширить линейку вариаций автомобиля, предложив покупателям модель в кузове купе.