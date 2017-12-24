Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Технологии
Эксперты назвали топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей

    21:23  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:23  24 Декабря 2017
    1404

    Эксперты назвали топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей

    Москва, 24 декабря. Российские эксперты обнародовали топ-10 автомобилей, которые на территории Российской Федерации можно приобрести по цене до одного миллиона рублей.

    Согласно предварительным данным, первое место занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan. На второй позиции закрепился нестандартный автомобиль Nissan Juke. Замыкает тройку лидеров Mazda CX-5. 

    Как передает издание Vista News, оставшиеся семь позиций достались следующим автомобилям:

    • Skoda Yeti;
    • Chevrolet Niva;
    • Renault Duster;
    • Suzuki Grand Vitara;
    • KIA Sportag;
    • Mitsubishi ASX;
    • Toyota RAV4.

    Напомним, в августе 2017 года популярный кроссовер Volkswagen Tiguan занял первое место в топ-10 самых продаваемых внедорожников в Москве. По информации инсайдеров, немецкий автопроизводитель уже планирует расширить линейку вариаций автомобиля, предложив покупателям модель в кузове купе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #volkswagen tiguan
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть