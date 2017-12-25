Сирия, 25 декабря. США направили курдам SDF**** вооружений на 400 миллионов долларов. «Джебхат ан-Нусра»***1 использует смертников в боях с САА к северо-востоку от Хамы. Боевики «Тахрир аш-Шам» потерпели поражение на севере провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят смертникам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Рахаджан; отбили нападение «Тахрир аш-Шам» к северу от Хомса.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 ведет ожесточенные бои с террористами «Ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): готовится сорвать наступательные операции САА в южных районах Алеппо и Идлиба; понесла значительные потери в живой силе на севере от Хомса.

Курды: заявили, что продолжат операцию «Буря Джазиры» на востоке провинции Дейр-эз-Зор; получили вооружения на 400 миллионов долларов от США.

Международная коалиция: намерена сформировать центр подготовки сотрудников курдской милиции «Ассаиш» на востоке Сирии.

Провинция Алеппо

Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» сосредоточили усилия на удержании стратегически значимого аэродрома «Абу ад-Духур» на границе провинций Идлиб и Алеппо. Исламисты намерены любой ценой помешать дальнейшему продвижению подразделений Сирийской арабской армии (САА) со стороны прифронтового поселения Рамла к юго-западу от Ханассера. Для этого к линии разграничения с войсками САР были переброшены дополнительные отряды боевиков и новая техника, сообщает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Отмечается также, что в ближайшее время террористы могут открыть огонь по опорным пунктам САА к югу от Алеппо из ракетных систем «Град».

Провинция Хомс

Как передает иранский информационный портал Fars News, военнослужащие армии САР отразили неожиданную атаку боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в 15 километрах к северу от Хомса. Отряды террористов, базирующиеся на окраинах поселения Аль-Маршуа, совершили нападение на объекты правительственных войск в предместьях города Джаббурин. Отмечается, что исламисты понесли большие потери в живой силе. Напомним, на севере региона располагается анклав вооруженной оппозиции. Внутри него, тем не менее, также дислоцируются террористы «Джебхат ан-Нусры», на которых действие режима без огня, установленного в соответствии с созданием зоны деэскалации, не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Лидер Демократических сил Сирии (SDF) заявил о том, что курды продолжат так называемую антитеррористическую операцию «Буря Джазиры» на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где еще сохраняется активность разрозненных групп «Исламского государства». Его слова передал курдский источник на своей странице в соцсети Twitter (@ClaudiaAlMina). Как подчеркнул глава формирования, военная кампания будет продолжена, несмотря на «провокации со стороны официального Дамаска». Однако о чем именно идет речь, он не уточнил. Лидер «Демократических сил» также добавил, что целью операции «Буря Джазиры» будто бы является освобождения народа Восточной Сирии. Стоит отметить, что в регионе проживают преимущественно арабы-сунниты, которые, напротив, восприняли курдов как новых захватчиков. Таким образом, с приходом бойцов SDF в провинции обострились давние этноконфессиональные конфликты.

Провинция Идлиб

Главари «Ан-Нусры» намерены сорвать дальнейшее продвижение подразделений САА на юге провинции Идлиб. Ранее благодаря поддержке российских ВКС правительственные силы освободили ряд населенных пунктов в этом регионе, в том числе Таль Хинзир. С целью сдержать натиск армии САР и боевой авиации РФ, в район было передислоцировано почти 100 боевиков, также были оборудованы новые снайперские позиции и сформированы несколько диверсионных групп. Информация об этом появилась на закрытых каналах «Тахрир аш-Шам» в Telegram. Местные активисты предполагают, что боевики готовятся запустить масштабное контрнаступление по линии Абу Дали – Таль Хинзир, дабы восстановить контроль над утраченными позициями.

Провинция Хама

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают ожесточенное сопротивление на северо-востоке Хамы — в предместьях города Рахаджан. По данным оппозиционного агентства Qalaat Al Mudiq, в ходе последних столкновений, которые прошли близ поселка Аш-Шакусия, главари использовали нескольких террористов-смертников. Кроме того, сообщается, что на позиции исламистов на окраине деревни Умм Амьял были направлены новые бандгруппы «Ан-Нусры», в состав которых вошли наиболее подготовленные бойцы.

Канал в Telegram Directorate 4 передает, что к северо-востоку от Хамы продолжается тяжелое противостояние между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Столкновения идут вдоль почти всей линии разграничения сил. Самые ожесточенные бои разворачиваются на окраинах поселений Расм Хамам, Абу Ханадик, Аш-Шиха и Атшана.

Провинция Хасака

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, Соединенные Штаты на данный момент возобновили поддержку сирийских курдов в полной мере. Так, вопреки возражениям официальной Анкары, американский президент Дональд Трамп одобрил крупную поставку вооружений на сумму, равную почти 400 миллионам долларов, своим партнерам в САР. Кроме того, по данным того же источника, силы спецслужб США готовятся развернуть центр по подготовке сотрудников курдской милиции «Ассаиш» в городе Мхемиде. Таким образом, Вашингтон продолжает прежнюю политику, рассчитывая путем контроля деятельности курдов закрепиться в Сирии и хотя бы частично вернуть прежнее влияние в ближневосточном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)