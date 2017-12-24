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Сирия: САА эвакуировала 70 беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
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    Сирия: САА эвакуировала 70 беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

    20:56  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:56  24 Декабря 2017
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    Сирия: САА эвакуировала 70 беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

    Дамаск, 24 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики (САА) обеспечила безопасное возвращение домой 70 людей из лагеря для беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на сирийско-иорданской границе.

    Как передает агентство SANA, речь идет о 10 семьях, которые попросили Дамаск помочь с эвакуацией из-за тяжелой гуманитарной обстановки в лагере, связанной с действиями Соединенных Штатов Америки.

    Вся группа беженцев, среди которых есть много детей и женщин, находится под опекой сирийских военных. Большинство людей уже благополучно вернулись в свои дома в городе Эль-Карьятейн (провинция Хомс).

    Напомним, ранее спецпредставитель президента США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена на территории Российской Федерации) Бретт Макгерк рассказал о том, что Вашингтон якобы готов сотрудничать с Москвой для организации доставки гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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