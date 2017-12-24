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Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Общество
Выборы-2018: Навальный привез документы в ЦИК РФ
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    Выборы-2018: Навальный привез документы в ЦИК РФ

    20:27  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:13  24 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Алексей Навальный привез документы в ЦИК РФ

    Москва, 24 декабря. Блогер Алексей Навальный приехал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для того, чтобы подать документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

    Выдвижение Навального на президентские выборы-2018 поддержали несколько инициативных групп. Непосредственно Генпрокуратура России указывала на то, что блогер не имеет законных оснований участвовать в выборах. Данную информацию также подтвердила и глава Центризбикрома Элла Памфилова.

    Ранее о своих президентских амбициях заявили сразу три человека, которые были судимы:

    • блогер Алексей Навальный (8 февраля 2017 года приговорен к пяти годам лишения свободы условно);
    • предприниматель Сергей Полонский (12 июля 2017 года приговорен к пяти годам лишения свободы, освобожден за истечением срока давности);
    • журналист Олег Лурье (10 марта 2009 года был приговорен к восьми годам лишения свободы, освобожден досрочно).

    Напомним, 24 декабря глава ЦИК России Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день ведомства из-за большого количества кандидатов, желающих принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #выборы-2018
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