Выборы-2018: Навальный привез документы в ЦИК РФ

Москва, 24 декабря. Блогер Алексей Навальный приехал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для того, чтобы подать документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Выдвижение Навального на президентские выборы-2018 поддержали несколько инициативных групп. Непосредственно Генпрокуратура России указывала на то, что блогер не имеет законных оснований участвовать в выборах. Данную информацию также подтвердила и глава Центризбикрома Элла Памфилова.

Ранее о своих президентских амбициях заявили сразу три человека, которые были судимы:

блогер Алексей Навальный (8 февраля 2017 года приговорен к пяти годам лишения свободы условно);

предприниматель Сергей Полонский (12 июля 2017 года приговорен к пяти годам лишения свободы, освобожден за истечением срока давности);

журналист Олег Лурье (10 марта 2009 года был приговорен к восьми годам лишения свободы, освобожден досрочно).

Напомним, 24 декабря глава ЦИК России Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день ведомства из-за большого количества кандидатов, желающих принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.