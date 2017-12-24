Националисты вывесили в Киеве плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

Киев, 24 декабря. Украинские националисты вывесили на здании в Киеве огромный плакат с требованием депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию, а также отправить президента Украины Петра Порошенко в Молдавию. Об этом рассказали в воскресенье очевидцы инцидента.

Напомним, в центре украинской столицы проходит акция «Кофе на Крещатике», которую организовали сторонники действующего главы государства. Согласно предварительным данным, члены организации «Национальный корпус», многие из которых скрывали свои лица, разместили на торговом центре «Глобус» большой баннер с лозунгом «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию», а также зажгли файеры.

Ранее стало известно о том, что в Киеве произошло столкновение между представителями национального батальона «Азов» и противниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.