Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ЦИК России напомнил, как потенциальный кандидат становится официальным
Украина
Националисты вывесили в Киеве плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Националисты вывесили в Киеве плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

    20:04  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:04  24 Декабря 2017
    5865

    Националисты вывесили в Киеве плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

    Киев, 24 декабря. Украинские националисты вывесили на здании в Киеве огромный плакат с требованием депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию, а также отправить президента Украины Петра Порошенко в Молдавию. Об этом рассказали в воскресенье очевидцы инцидента.

    Напомним, в центре украинской столицы проходит акция «Кофе на Крещатике», которую организовали сторонники действующего главы государства. Согласно предварительным данным, члены организации «Национальный корпус», многие из которых скрывали свои лица, разместили на торговом центре «Глобус» большой баннер с лозунгом «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию», а также зажгли файеры.

    Националисты вывесили в Киеве плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

    Ранее стало известно о том, что в Киеве произошло столкновение между представителями национального батальона «Азов» и противниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #порошенко #саакашвили
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть