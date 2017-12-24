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Кадыров рассказал о «шайтанах», планирующих теракты в Чечне
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    Кадыров рассказал о «шайтанах», планирующих теракты в Чечне

    19:43  24 Декабря 2017  /обновлено: 19:43  24 Декабря 2017
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    Кадыров рассказал о «шайтанах», планирующих теракты в Чечне

    Грозный, 24 декабря. Группа террористов планирует организовать на территории Чечни серию терактов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава республики Рамзан Кадыров.

    «Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — цитирует слова политика РИА Новости.

    Однако Кадыров подчеркнул тот факт, что правоохранительные органы держат под контролем в регионе все входы и выходы.

    Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что власти Соединенных Штатов Америки не могут ему простить активную борьбу с терроризмом. Политик также указал на то, что в Чечне сейчас установились мир и стабильность.

    Автор: Алексей Громов
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