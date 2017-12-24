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Немецкие СМИ удивились, не найдя статистики Путина после матча Ночной хоккейной лиги
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    Немецкие СМИ удивились, не найдя статистики Путина после матча Ночной хоккейной лиги

    20:00  24 Декабря 2017
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    Немецкие СМИ удивились, не найдя статистики Путина после матча Ночной хоккейной лиги

    Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче на Красной площади Москвы. Поединок, участие в котором также приняли министр обороны РФ Сергей Шойгу и прославленный хоккеист прошлого Вячеслав Фетисов, прошел в рамках Ночной хоккейной лиги. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung обратило внимание на то, что личную статистику Путина по итогам матча на этот раз не показали.

    «Красная команда Путина выиграла, но в этот раз не показали, сколько голов он забил. В прошлых играх всегда сообщали, что на счету президента наибольшее число голов», — отметило немецкое СМИ.   

    Немецкие СМИ удивились, не найдя статистики Путина после матча Ночной хоккейной лиги

    В статье, посвященной поединку с участием российского лидера, отметили, что Путин начал заниматься боевыми искусствами (дзюдо) уже с одиннадцати лет.

    Его современный образ, подчеркнули немецкие журналисты, неразрывно связан со спортом и физической активностью.

    Путин постоянно пропагандирует здоровый образ жизни, его часто можно увидеть в бассейне, верхом на лошади или на лыжах, отметило Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #хоккей #сми #лига
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