Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит самовыдвижение Путина

Москва, 24 декабря. Партия «Справедливая Россия» планирует поддержать самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

Как передает источник издания «Интерфакс», о поддержке кандидатуры Путина будет официально объявлено на съезде «Справедливой России», который пройдет 25 декабря.

Это связано с тем фактом, что российский лидер принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. В результате партия не будет выдвигать своего кандидата.

Напомним, ранее стало известно о том, что на съезде «Единой России» члены партии поприветствовали решение о самовыдвижении действующего президента страны Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Как подчеркнул председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, единороссы твердо поддержат главу государства.

Владимир Путин. Биография