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Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит самовыдвижение Путина
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    Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит самовыдвижение Путина

    19:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  24 Декабря 2017
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    Выборы-2018: «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Путина

    Москва, 24 декабря. Партия «Справедливая Россия» планирует поддержать самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

    Как передает источник издания «Интерфакс», о поддержке кандидатуры Путина будет официально объявлено на съезде «Справедливой России», который пройдет 25 декабря.

    Это связано с тем фактом, что российский лидер принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. В результате партия не будет выдвигать своего кандидата.

    Напомним, ранее стало известно о том, что на съезде «Единой России» члены партии поприветствовали решение о самовыдвижении действующего президента страны Владимира Путина на выборах в 2018 году.

    Как подчеркнул председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, единороссы твердо поддержат главу государства.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #справедливая россия #выборы-2018
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