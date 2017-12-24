Сирия — поле сотрудничества для РФ и Турции: Путин и Эрдоган спасут 500 жителей Восточной Гуты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара и Москва планируют объединить усилия в целях эвакуации примерно 500 мирных жителей из района Восточной Гуты на северо-востоке от Дамаска, передает агентство РИА Новости. По словам президента, этим людям, в числе которых около 170 женщин и детей, необходима срочная медицинская помощь. Предполагается, что пострадавшие сирийцы будут вывезены в Турцию.

Сейчас на территории оазиса, где находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, проживают порядка 400 тысяч человек. При этом в районе также базируются отряды террористов, подчеркнул Эрдоган. Планируется, что эвакуация пройдет при поддержке представителей турецкого Красного Полумесяца и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Важно отметить, что боевые действия в восточных предместьях сирийской столицы продолжаются практически с самого начала вооруженного конфликта в САР — с 2011-го года. С тех пор правительственные силы неоднократно предпринимали попытки целиком освободить Дамаск и его окрестности, однако завершить до конца операцию по-прежнему не удается. Таким образом, за годы оккупации на окраинах и в предместьях столицы в результате действий боевиков-исламистов пострадали тысячи гражданских лиц.

Российская сторона, являясь одним из гарантов мирного урегулирования в Сирии, активно работает над налаживанием гуманитарной ситуации в арабской республике. С ее помощью из наиболее горячих точек были эвакуированы тысячи мирных жителей. И наоборот — при поддержке РФ в освобожденные от террористов регионы страны были возвращены многие беженцы. Кроме того, Россия регулярно поставляет наиболее нуждающимся гражданам САР гуманитарные грузы, а российские военные врачи оказывают сирийцам необходимую квалифицированную медпомощь.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что Восточная Гута является одним из самых нестабильных регионов в Сирии. Именно поэтому любая гуманитарная работа на этом направлении крайне необходима.

«Боевые действия в этом районе, расположенном в пригороде Дамаска, продолжаются достаточно давно, и гуманитарная ситуация здесь, действительно очень сложная. Я бывал в Сирии в конце 2016-го года, и мы проезжали по той части Восточной Гуты, которая была освобождена от боевиков. Мы видели разрушенные здания и другие следы боестолкновений. Но сейчас они продолжаются, даже переходя в более интенсивную фазу. Решение РФ и Турции вывести часть жителей из района боевых действий — это очень важный шаг, который позволит снизить число жертв среди мирного населения и уменьшить страдания жителей. Сам этот факт также говорит о том, что взаимодействие Анкары и Москвы в Сирии продолжается и развивается», — заметил наш собеседник.

По его мнению, обстановка в восточных предместьях Дамаска требует особо пристального внимание, поскольку здесь действуют не просто оппозиционные вооруженные формирования: опасность в том, что часть из них связана с крупными террористическими организациями.

«В Восточной Гуте находятся группировки оппозиции, тем не менее они зачастую оказываются аффилированными с террористами, прежде всего — с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ). Таким образом, ситуация в Сирии достаточно сложна даже теперь, после уничтожения «Исламского государства»1 (запрещено в РФ)», — отмечает востоковед.

Основная сложность, по его мнению, заключается в том, что многие вооруженные формирования, которые сохраняют присутствие в стране, в частности в Восточной Гуте, связаны или напрямую зависят от крупных террористических организаций. При этом многие внешние участники сирийского кризиса как будто не замечают этого, причисляя их к так называемой «умеренной оппозиции» и препятствуя их ликвидации. Именно этим и можно объяснить то, почему исламистский анклав боевиков к востоку от Дамаска существует уже больше шести лет и почему гуманитарная обстановка в регионе находится на катастрофическом уровне.

«При столкновениях между сирийской армией и теми или иными формированиями, которые официальный Дамаск признает террористическими, у некоторых внешних игроков тут же возникают вопросы: это Саудовская Аравия, западная коалиция во главе с США, а также Турция. Сирийский кризис как раз и осложнен тем, что за каждой группой действующих в стране формирований стоит та или иная внешняя сила», — резюмировал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.