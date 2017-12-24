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В Кремле уточнили дату обращения президента РФ с посланием к Федеральному собранию
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    В Кремле уточнили дату обращения президента РФ с посланием к Федеральному собранию

    18:57  24 Декабря 2017  /обновлено: 19:56  24 Декабря 2017
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    Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018

    Москва, 24 декабря. Традиционное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию состоится до выборов главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Будет до выборов», — приводит РИА Новости лаконичный комментарий Пескова относительно даты проведения ежегодного мероприятия.

    Отметим, обращение первого лица Российской Федерации с ежегодным посланием к парламенту страны предусмотрено главным правовым документом российского государства, действующей Конституцией России. Традиционно в обращении к Федеральному собранию президент обращает внимание на основные стратегические направления развития России, которые будут определять политику страны в ближайшие годы.

    При этом речь в послании как правило идет как о конкретных положениях политического и экономического характера, так и о социальной повестке.  Также зачастую президент обращается к парламенту с конкретными предложениями по законотворческой работе.

    Напомним, в последний раз Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Мероприятие традиционно проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Первое президентское обращение Путина датировано 8 июля 2000 года.

    О том, что в 2017 году, вопреки обычаю, послание Путину парламенту может быть перенесено, стало известно еще в начале ноября. 

    Отметим также, что всеобщее голосование, которое определит, кто станет следующим президентом России, пройдет по всей стране 18 марта 2018 года.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #дата #послание федеральному собранию
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