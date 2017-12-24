Монтян о подорожании газа на Украине: Сразу видно, что «Нафтогаз» победил «Газпром»

Киев, 24 декабря. Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян прокомментировала реакцию Киева на решение арбитражного суда в Стокгольме по тяжбе российской транснациональной корпорации «Газпром» и компании «Нафтогаз Украины».

Она опубликовала подборку новостей и напомнила о том, что 15 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил возможность снижения цен на газ в стране в случае победы в суде. Однако уже 22 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил о подорожании голубого топлива для населения.

«Путями эпических побед. Сразу видно, что «Нафтогаз» уделал «Газпром» по самые гланды, а подорожание газа было мотивировано исключительно необходимостью подсобрать баблишка на премии Коболева и Ко», — отметила Монтян в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что арбитражный суд в Стокгольме обязал украинский «Нафтогаз» выплатить в пользу «Газпрома» более двух миллиардов долларов. Однако украинская сторона назвала данное решение «победой».