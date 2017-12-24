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Монтян о подорожании газа на Украине: Сразу видно, что «Нафтогаз» победил «Газпром»
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    Монтян о подорожании газа на Украине: Сразу видно, что «Нафтогаз» победил «Газпром»

    21:05  24 Декабря 2017  /обновлено: 21:05  24 Декабря 2017
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    Монтян о подорожании газа на Украине: Сразу видно, что «Нафтогаз» уделал «Газпром»

    Киев, 24 декабря. Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян прокомментировала реакцию Киева на решение арбитражного суда в Стокгольме по тяжбе российской транснациональной корпорации «Газпром» и компании «Нафтогаз Украины».

    Она опубликовала подборку новостей и напомнила о том, что 15 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил возможность снижения цен на газ в стране в случае победы в суде. Однако уже 22 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил о подорожании голубого топлива для населения.

    «Путями эпических побед. Сразу видно, что «Нафтогаз» уделал «Газпром» по самые гланды, а подорожание газа было мотивировано исключительно необходимостью подсобрать баблишка на премии Коболева и Ко», — отметила Монтян в Facebook.

    Напомним, ранее стало известно о том, что арбитражный суд в Стокгольме обязал украинский «Нафтогаз» выплатить в пользу «Газпрома» более двух миллиардов долларов. Однако украинская сторона назвала данное решение «победой».

    Автор: Алексей Громов
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    #газпром #нафтогаз
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