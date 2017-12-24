Соловьев посоветовал Яшину написать брошюру «Как бездарно слить протест»

Москва, 24 декабря. Несанкционированная акция в Москве, организованная главой муниципального округа «Красносельский» Ильей Яшиным, является прекрасным образчиком того, как не стоит проводить митинги. Так считает телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов российской столицы проинформировали о том, что на публичное мероприятие в Лермонтовском сквере пришло всего 300 человек. Половина из присутствовавших на акции людей состояла из журналистов и блогеров.

«Яшин может уже писать брошюру «Как бездарно слить протест», — иронично посоветовал Соловьев.

Яшин может уже писать брошюру «Как бездарно слить протест». https://t.co/SOjpKLyHeI — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 24, 2017

Напомним, глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников посоветовал муниципальному депутату Илье Яшину изучить законодательство.

Кроме того, прокуратура Москвы вынесла Яшину предостережение о недопустимости нарушения нормативно-правовых актов.