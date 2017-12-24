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    Главные новости 24 декабря

    19:00  24 Декабря 2017
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    Главные новости 24 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 24 декабря.

    Российская компания Mail.Ru Group запустила онлайн-магазин Pandao. В новом году на Pandao смогут продавать свои товары отечественные производители электроники. В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress.

    Видеоблогер Павел Суслов и его друзья из Калифорнии Пол и Джей-Ти продолжают цикл тест-драйвов классики советского автопрома. «Здесь все задом наперед»: американцы провели тест-драйв советского грузовика ГАЗ-66.

    Пользователи социальных сетей взорвали интернет комментариями о теме «босого» голевого паса нападающего «Барселоны» в мачте с «Реалом». Месси готов наказывать «Реал» босым: соцсети о голевом пасе нападающего «Барселоны».

    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко считает, что ухудшение отношений между Россией и Украиной является временным. Кличко охарактеризовал отношения между Россией и Украиной.

    Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин дал оценку предвыборной программе Ксении Собчак «123 трудных шага». Политолог оценил предвыборную программу Собчак.

    Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила циркуляр в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Яценюка.

    Задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы может быть связано с западными или американскими спецслужбами, считает политолог Иван Мезюхо. Ослушался западных кураторов: политолог объяснил задержание Яценюка в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
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