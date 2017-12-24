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Умер известный российский лингвист Андрей Зализняк
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    Умер известный российский лингвист Андрей Зализняк

    17:48  24 Декабря 2017  /обновлено: 18:12  24 Декабря 2017
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    Умер известный российский лингвист Андрей Зализняк

    Москва, 24 декабря. Советский и российский лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни в воскресенье. Трагическую новость в социальной сети Facebook сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

    «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал Сичинава.

    Напомним, что Андрей Зализняк был академиком РАН и доктором филологических наук. Он получил широкую известность своими работами по русскому словообразованию и акцентологии. Кроме того, Зализняк занимался исследованием новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».

    В 2007 году Зализняк получил награду Государственной премии России за вклад в развитие лингвистики. Он также был удостоен награды имени Ломоносова за открытия в сфере древнерусского языка и доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве».

    Автор: Алексей Громов
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