Умер известный российский лингвист Андрей Зализняк

Москва, 24 декабря. Советский и российский лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни в воскресенье. Трагическую новость в социальной сети Facebook сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

«Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал Сичинава.

Напомним, что Андрей Зализняк был академиком РАН и доктором филологических наук. Он получил широкую известность своими работами по русскому словообразованию и акцентологии. Кроме того, Зализняк занимался исследованием новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».

В 2007 году Зализняк получил награду Государственной премии России за вклад в развитие лингвистики. Он также был удостоен награды имени Ломоносова за открытия в сфере древнерусского языка и доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве».