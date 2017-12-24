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Девять террористов уничтожены силовиками в Египте
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    Девять террористов уничтожены силовиками в Египте

    18:17  24 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  24 Декабря 2017
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    Девять террористов уничтожены силовиками в Египте

    Каир, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Египта смогли ликвидировать девятерых террористов. Об этом журналистам рассказали представители министерства внутренних дел страны.

    Инцидент произошел в провинции Шаркия. Согласно предварительным данным, боевики организовали в регионе перевалочный пункт, необходимый для организации нападений на египетских силовиков. В ходе спецоперации злоумышленники попытались обстрелять полицейских и были уничтожены. На базе террористов были обнаружены автоматические винтовки и боеприпасы.

    Как передает издание Al Balad, в провинции Каир также были задержаны девять боевиков, причастных к организации серии атак на севере Синайского полуострова.

    Напомним, ранее стало известно о том, что террористы обстреляли аэропорт «Эль-Ариш», который посетили министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар и глава Минобороны страны Седки Собхи.

    Автор: Алексей Громов
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    #египет
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