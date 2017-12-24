Девять террористов уничтожены силовиками в Египте

Каир, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Египта смогли ликвидировать девятерых террористов. Об этом журналистам рассказали представители министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошел в провинции Шаркия. Согласно предварительным данным, боевики организовали в регионе перевалочный пункт, необходимый для организации нападений на египетских силовиков. В ходе спецоперации злоумышленники попытались обстрелять полицейских и были уничтожены. На базе террористов были обнаружены автоматические винтовки и боеприпасы.

Как передает издание Al Balad, в провинции Каир также были задержаны девять боевиков, причастных к организации серии атак на севере Синайского полуострова.

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы обстреляли аэропорт «Эль-Ариш», который посетили министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар и глава Минобороны страны Седки Собхи.