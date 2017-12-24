Сирия, 24 декабря. ВКС РФ провели массированную воздушную атаку позиций «Нусры»*** на юге Идлиба. Исламисты ССА** обстреливают курдов в Алеппо турецким оружием. Два террориста были повешены за теракты в провинции Дияла в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам «Нусры» вблизи населенных пунктов Рамла и Сияла на юге Алеппо; провели массированную атаку позиций боевиков в районе границы между Хамой и Идлибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепрайоны «Ан-Нусры» на севере провинции Хама.

Сирийская свободная армия (ССА): возобновила бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под огнем САА в северной части Эль-Кунейтры.

Курды: подверглись обстрелу ССА в северной части провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере региона вновь продолжили перестрелки Отряды народной самообороны (YPG) и протурецкие радикалы Сирийской свободной армии (ССА). Инициаторами боевых действий выступили исламисты ССА. Военный источник в социальной сети Twitter (JulianRoepcke) передает, что боевики ведут огонь из минометов, произведенных в Турции. Это лишний раз доказывает то, что исламистов снабжает Анкара. Турецкая Республика заинтересована в борьбе с отрядами YPG, сотрудничающими с Рабочей партией Курдистана (РПК). Напомним, РПК причисляется к запрещенным организациям в Турции, поскольку, по словам официальной Анкары, представляет угрозу для национальной целостности страны.

Тем временем военные самолеты российских ВКС продолжают проводить воздушные атаки укрепрайонов боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в южной части провинции. Как передает Twitter-канал (ahmadalissa), точечным авиаударам ВКС РФ подверглись траншеи и штаб-квартиры радикалов в районе населенных пунктов Рамла и Сияла.

Провинция Даръа

Агентство новостей Al Manar News сообщает о новых боестолкновениях между силами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», перешедшей на сторону «Исламского государства»1, и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Противостояние отмечалось в районе линии соприкосновения сил на юго-западе региона. Напомним, «Джейш Халид ибн Аль-Валид» ведет борьбу как против «свободной армии», так и против Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее после того как в регионе установился режим тишины между правительственными подразделениями и боевиками так называемой «умеренной оппозиции», САА приостановила военные действия в провинции и начинает обстрелы только в случае нарушения условий перемирия со стороны исламистов.

Провинция Идлиб

Российская авиация осуществила массированную воздушную атаку опорных пунктов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и некоторых ее союзников на юге провинции Идлиб, где ведут наступление правительственные войска. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, ВКС РФ провели боевые вылеты в окрестностях города Абу Дали, в сторону которого движутся войска Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченцев-шиитов. Одновременно с этим укрепрайоны исламистов «Ан-Нусры» обстреливают из ракетных установок части САА. Более сотни ракет класса «земля-земля» были выпущены по военным объектам антиправительственной группировки. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Хама

Артиллерия сирийской армии продолжает обстреливать позиции боевиков в предместьях города Аль-Латамина, откуда регулярно ведут огонь радикалы вооруженной оппозиции. Напомним, недавно в преддверии рождественских праздников под огнем исламистов оказался мирный населенный пункт Мхарде. Также несколькими часами ранее обстрелам подверглись поселения к югу от Аль-Латамины, после чего правительственные силы при поддержке российских ВКС нанесли ответные удары. По данным военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), самолеты ВКС РФ ударили по укреплениям «Джебхат Фатх Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Нахъят Аль-Хамра и Ас-Син по меньшей мере 65 раз. Данных о потерях со стороны «Ан-Нусры» пока не поступало.

Провинция Эль-Кунейтра

Как передает новостное агентство Twasul Info, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла укрепрайоны боевиков антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях деревни Аль-Хашаб. Данный населенный пункт расположен к юго-западу от зоны боевых действий в районе Западной Гуты в провинции Дамаск. Это говорит о том, что, вероятно, огонь был открыт с позиций армии САР на юго-западе провинции Дамаск. О потерях со стороны исламистов не сообщается.

Ирак

Состоялся суд над ИГИЛовцами, входившими в одну из «спящих ячеек» ИГИЛ. Два террориста «Исламского государства», задержанные в провинции Дияла, были признаны виновными и приговорены к казни через повешение. Подсудимые были причастны к организации взрывов в районе Аль-Микдадия к северо-востоку от Баакубы в 2016 году, тогда в результате теракта погибли 23 человека, еще 44 мирных гражданина получили ранения.

Между тем христиане города Мосул впервые за четыре года отпраздновали Рождество. Напомним, 10 июля 2017 года ИГИЛовцы были полностью выбиты из города. Сообщается, что в торжественных мероприятиях принимали участие и мусульмане, а также местные чиновники. Населенный пункт находился под контролем террористической группировки, начиная с 2014 года. Тогда десятки тысяч христиан бежали из северных городов Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)