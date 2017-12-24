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Политика
Премьер-министр Италии назвал 2017-й годом поражения ИГИЛ
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    Премьер-министр Италии назвал 2017-й годом поражения ИГИЛ

    17:50  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  24 Декабря 2017
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    Премьер-министр Италии назвал 2017-й годом поражения ИГИЛ

    Рим, 24 декабря. 2017-й год можно назвать «годом военного поражения» так называемого «Исламского государства»1. Об этом заявил председатель правительства Италии Паоло Джентилони.

    По словам политика, Рим якобы сыграл одну из значимых ролей в этом событии.

    «2017-й запомнится как год военного поражения ИГ1. Италия сыграла в этом значимую роль. В Ираке 1,4 тысячи наших военных являются второй по значимости силой после Соединенных Штатов. С освобождением Мосула мы переворачиваем страницу в Ираке», — объяснил итальянский премьер-министр.

    Джентилони также подчеркнул тот факт, что Италия продолжит бороться с терроризмом.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ1, организация запрещена в РФ) значительно усилили свои позиции на территории Афганистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #игил #италия
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