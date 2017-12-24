Премьер-министр Италии назвал 2017-й годом поражения ИГИЛ

Рим, 24 декабря. 2017-й год можно назвать «годом военного поражения» так называемого «Исламского государства»1. Об этом заявил председатель правительства Италии Паоло Джентилони.

По словам политика, Рим якобы сыграл одну из значимых ролей в этом событии.

«2017-й запомнится как год военного поражения ИГ1. Италия сыграла в этом значимую роль. В Ираке 1,4 тысячи наших военных являются второй по значимости силой после Соединенных Штатов. С освобождением Мосула мы переворачиваем страницу в Ираке», — объяснил итальянский премьер-министр.

Джентилони также подчеркнул тот факт, что Италия продолжит бороться с терроризмом.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ1, организация запрещена в РФ) значительно усилили свои позиции на территории Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.