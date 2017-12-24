Украину подводят к войне: Клинцевич объяснил слова Волкера о «жестком 2017-м»

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что санкции в отношении России должны быть сохранены. Более того, он одобряет начало поставок летального оружия Киеву.

Но на самом деле Волкер подводит Украину к войне, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«2017-й год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. Необходимо, чтобы они (санкции в отношении России — прим. ред.) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать Минские соглашения», — сообщил представитель в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, прокомментировал Волкер и решение Вашингтона о начале поставок вооружения на Украину. По его словам, неправильно разделять оружие на летальное и нелетальное.

«Все, что помогает Киеву, должно быть законным. Я рад, что ограничения, введенные администрацией Обамы были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент», — считает спецпредставитель.

«Но на самом деле Волкер подводит Украину к войне. Я хочу отметить, что ВСУ будут начинать с геноцида и этнических чисток в Донбассе. Об этом уже давно написано на каждом столбе. И так как Москва должна будет реагировать на все агрессивные действия на своей границе, Киеву понадобится американское оружие. И хотя оно у него и так есть, украинским военным потребуется что-то мощнее. Вот Вашингтон и начинает поставки», — поясняет ситуацию Клинцевич.

По словам собеседника ФАН, в настоящее время власти США приступили к реализации новой военной доктрины, согласно которой Россия является одной из наиболее важных угроз для национальной безопасности Соединенных Штатов. По этой причине Вашингтон будет пытаться всеми способами стравить украинцев и россиян.

«Если ее упростить, то в ней прописано, что с русскими должны воевать русские. Это задача номер один. Просто у этих русских, как говорят в Вашингтоне, очень хитрый президент, который никак не дает втянуть Москву в конфликт в Донбассе. Но Волкер не опускает руки и заявляет о санкциях, а также выступает в поддержку решения о поставках оружия. Однако спецпредставитель США не понимает нас, он не знает нашего менталитета, он не знает обстановки. Он привык, что есть только одна страна — это США», — продолжает сенатор.

Тем не менее, Клинцевич уверен, что незнание и нежелание понять россиян может обернуться проблемами как для самого Волкера, так и для его руководства в Вашингтоне.

«Россия не будет ничего ждать, мы на все будем отвечать. И они это понимают», — заключил Клинцевич.

Напомним, ранее стало известно, что помимо США, санкции в отношении Российской Федерации решил продлить и Европейский союз. В Москве такие меры назвали незаконными.