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Общество
«Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение
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    «Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение

    17:38  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  24 Декабря 2017
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    «Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение

    Москва, 24 декабря. Пользователи российских социальных сетей прокомментировали новость о несанкционированном митинге Ильи Яшина, который в данный момент проходит в Лермонтовском сквере.

    Отметим, что сейчас на месте продолжают оставаться около 300 человек, большая часть из них — журналисты, блогеры, представители федеральных СМИ.

    Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителя предупреждают людей, что акция не была санкционирована. Всех просят разойтись и не мешать проходу.

    «Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение

    «Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение

    Популярный блогер Илья Варламов, побывавший на митинге, назвал его абсолютно бессмысленным.

    «Даже писать не хочется про нее. Давно оппозиция не проводила столь бессмысленных мероприятий», — разочарованно написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Простые россияне также не удержались от критики митинга и его организаторов:

    «Мальчик, ты прикинул скольким семьям ты угробил католическое Рождество, если среди задержанных окажутся католики?» — пишет один из юзеров.

    «Яшин свалил домой, а сторонники ждут. Привычное кидалово!» — отмечает другой.

    «Яшин ушел писать пост про то, какое классное он организовал мероприятие. А дурачки пусть станцуют у подьезда, им никто ничего не обещал», — шутит третий.

    «Яшин даже 500 человек (из которых половина журналисты) не смог собрать на свои побалтушки. Позорник», — недоумевает четвертый.

    В Telegram-канале «Мышь в овощном» тоже отмечается, что митинг Яшина, который обсуждался очень долгое время в соцсетях, в итоге практически не собрал людей.

    «Число сообщений о провале мероприятия Яшина в телеграм-каналах критиков Навального превысило численность участников акции Яшина в 1,2 раза», — недоумевает автор.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #митинг #яшин
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