«Привычное кидалово»: акция в Лермонтовском сквере вызвала разочарование и недоумение

Москва, 24 декабря. Пользователи российских социальных сетей прокомментировали новость о несанкционированном митинге Ильи Яшина, который в данный момент проходит в Лермонтовском сквере.

Отметим, что сейчас на месте продолжают оставаться около 300 человек, большая часть из них — журналисты, блогеры, представители федеральных СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителя предупреждают людей, что акция не была санкционирована. Всех просят разойтись и не мешать проходу.

Популярный блогер Илья Варламов, побывавший на митинге, назвал его абсолютно бессмысленным.

В целом акция Яшина была… так себе… Даже писать не хочется про нее. Давно оппозиция не проводила столь бессмысленных мероприятий. — Илья Варламов (@varlamov) December 24, 2017

«Даже писать не хочется про нее. Давно оппозиция не проводила столь бессмысленных мероприятий», — разочарованно написал он в своем микроблоге в Twitter.

Простые россияне также не удержались от критики митинга и его организаторов:

«Мальчик, ты прикинул скольким семьям ты угробил католическое Рождество, если среди задержанных окажутся католики?» — пишет один из юзеров.

«Яшин свалил домой, а сторонники ждут. Привычное кидалово!» — отмечает другой.

«Яшин ушел писать пост про то, какое классное он организовал мероприятие. А дурачки пусть станцуют у подьезда, им никто ничего не обещал», — шутит третий.

«Яшин даже 500 человек (из которых половина журналисты) не смог собрать на свои побалтушки. Позорник», — недоумевает четвертый.

Яшин даже 500 человек (из которых половина журналисты) не смог собрать на свои побалтушки. Позорник pic.twitter.com/632cAAocm2 — Лаврентий Палыч (@RickOreira) December 24, 2017

В Telegram-канале «Мышь в овощном» тоже отмечается, что митинг Яшина, который обсуждался очень долгое время в соцсетях, в итоге практически не собрал людей.