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Россия
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Общество
Полиция подсчитала участников незаконной акции блогеров и журналистов в Москве
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    Полиция подсчитала участников незаконной акции блогеров и журналистов в Москве

    17:26  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  24 Декабря 2017
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    Полиция выписала Яшину протокол за акцию в центре Москвы

    Москва, 24 декабря. Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину придется ответить за проведение несанкционированной акции в центре Москвы. В отношении политика составлен материал об административном правонарушении, сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

    В ведомстве напомнили, что публичное мероприятие в Лермонтовском сквере было признано незаконным, в связи с этим «в отношении организаторов мероприятия был собран материал об административном правонарушении». Кроме того, в ведомстве уточнили и число участников акции. Ими стали порядка 300 человек, причем половина – журналисты и блогеры.

    Призывы присоединиться к «праздничному мероприятию» в сквере Яшин начал распространять в соцсетях 12 декабря. В это же время он подал заявку на его проведение, однако сегодня власти столицы напомнили ему, что о своих планах он должен был уведомить за месяц. Кроме того, оказалось, что Яшин подал неполный пакет документов в префектуру ЦАО.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #полиция #протокол #яшин
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