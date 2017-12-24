Полиция подсчитала участников незаконной акции блогеров и журналистов в Москве

Москва, 24 декабря. Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину придется ответить за проведение несанкционированной акции в центре Москвы. В отношении политика составлен материал об административном правонарушении, сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что публичное мероприятие в Лермонтовском сквере было признано незаконным, в связи с этим «в отношении организаторов мероприятия был собран материал об административном правонарушении». Кроме того, в ведомстве уточнили и число участников акции. Ими стали порядка 300 человек, причем половина – журналисты и блогеры.

Призывы присоединиться к «праздничному мероприятию» в сквере Яшин начал распространять в соцсетях 12 декабря. В это же время он подал заявку на его проведение, однако сегодня власти столицы напомнили ему, что о своих планах он должен был уведомить за месяц. Кроме того, оказалось, что Яшин подал неполный пакет документов в префектуру ЦАО.