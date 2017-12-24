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Россия
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Россия
Выборы-2018: Бабурин подал в ЦИК РФ документы для выдвижения в президенты
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    Выборы-2018: Бабурин подал в ЦИК РФ документы для выдвижения в президенты

    17:03  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  24 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Бабурин подал в ЦИК РФ документы для выдвижения в президенты

    Москва, 24 декабря. Бывший заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Бабурин подал в воскресенье в ЦИК РФ документы, необходимые для выдвижения на президентские выборы.

    Напомним, партия «Российский общенародный союз» поддержала выдвижение Бабурина кандидатом на пост главы государства.

    «Я последние 25 лет занимаюсь спасением отечества. Если хотите, моя профессия — спасатель, я участвовал почти во всех конфликтах с 1991 года», — цитирует слова политика ТАСС.

    Теперь Сергею Бабурину необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Однако в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей.

    Ранее стало известно о том, что журналистка Ксения Собчак планирует 25 декабря подать в Центральную избирательную комиссию России документы на выдвижение кандидатом в президенты страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы-2018 #бабурин
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