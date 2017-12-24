Сирия идет на Идлиб, пока ИГ и «Джебхат ан-Нусра» сцепились в Хаме: сигареты как оружие в войне боевиков

Подконтрольное боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» информагентство «Ибаа» опубликовало серию фотографий, на которых запечатлены тела убитых в ходе столкновений на северо-востоке от Хамы террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Таким образом, бандгруппы ИГ1, бежавшие в начале этой осени из района Акербата, не оставляют попыток закрепится в регионе. Исламистская коалиция «Тахрир аш-Шам» продолжает сопротивление. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ тем временем планомерно развивают наступление в этом районе, приближаясь к Идлибу.

Ситуация в северо-восточной части провинции Хама, таким образом, сложилась тяжелая: здесь столкнулись сразу три силы. Однако именно «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), возглавляющая альянс «Тахрир аш-Шам», вынуждена противостоять одновременно на двух направлениях разным противникам. Если верить данным портала «Ибаа», то, по крайней мере, в борьбе с ИГ, ей удалось достичь определенных успехов. На обнародованных снимках также можно заметить одну интересную деталь: рядом с трупами террористов разбросаны сигареты, ненавязчиво намекающие на то, что убитые были курильщиками, а значит — злостными нарушителями норм шариата. Тем самым «Ан-Нусра» пытается вызвать у местных жителей максимальное неприятие «Исламского государства», привлекая на свою сторону новых сторонников из числа гражданского населения. Согласно сведениям Telegram-канала Directorate 4, недавно в ряды «Тахрир аш-Шам» в этом районе вступило около 200 человек.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков отмечает, что столкновения внутри террористических сил Сирии — дело самое обычное: на протяжении всего конфликта в САР не только между ИГ и «Нусрой», но и многими другими группировками продолжалось вооруженное противостояние. Военные неудачи в боях с армией САР и ВКС РФ сталкивали между собой даже те формирования, которые в начале сирийского кризиса выступали единым фронтом. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана, прежде всего, на основе «Джебхат ан-Нусры», а у нее, в свою очередь, всегда были плохие отношения с ИГИЛ1. Уже не первый год между ними идут бои. Так что все это вполне в порядке вещей. Если смотреть на картину более глобально, то можно увидеть, что за все время сирийского кризиса столкновения и противоречия шли не только между этими двумя формированиями, они шли между абсолютным большинством антиправительственных группировок. Так, по последним данным, в Восточной Гуте сейчас столкнулись «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам». Террористы всегда таким образом делили и продолжают делить добычу, зоны контроля и прочее», — заметил собеседник ФАН.

Эта ситуация противостояния между «Исламским государством» и «Тахрир аш-Шам» в Северо-восточной Хаме, конечно, не может не способствовать более стремительному продвижению Сирийской арабской армии (САА) на этом направлении, поскольку значительная часть сил «Джебхат ан-Нусры» оттянута к линии разграничения с ИГ. Части войск САР, прикрываемые российской боевой авиацией, наступают сразу с нескольких сторон и уже достигли южной окраины провинции Идлиб. Недавно был взят населенный пункт Зилин, и теперь готовится штурм важного оплота боевиков — города Аль-Латамина.

«Враги бьют друг друга и, естественно, это на руку сирийской армии. Однако сопротивление на пути в Идлиб ей все равно придется встретить. Сложно сказать, как быстро эта провинция будет освобождена — тут стоит надеяться на Турцию, которая имеет влияние в регионе. Однако «Нусра» контролирует значительные территории, ранее она выбила «умеренную оппозицию» из многих районов, в том числе она занимает сам Идлиб — административный центр провинции», — напомнил востоковед.

Есть и другая проблема, которая может помешать успешному ходу антитеррористической операции САА и ВКС РФ в Идлибе: боевики «Тахрир аш-Шам» пользуются помощью влиятельного внешнего игрока — США, также подчеркнул Андрей Онтиков:

«Ан-Нусра» пользуется абсолютной и полной поддержкой Соединенных Штатов, потому что она является единственной группировкой среди всех оставшихся в Сирии, которая не намерена ни хоть как-то пытаться договариваться с официальным Дамаском. Несмотря на американцев, решение тут может быть только одно — уничтожать террористов. Правительственные силы САР и российская авиация, несомненно, имеют на это полное право, так как «Нусра» внесена в список террористических организаций ООН».

1 Организация запрещена на территории РФ.