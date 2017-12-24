Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две легковушки столкнулись на Чудской в Пскове
Общество
ЦИК продлил работу 24 декабря из-за большого количества кандидатов в президенты РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК продлил работу 24 декабря из-за большого количества кандидатов в президенты РФ

    16:36  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:36  24 Декабря 2017
    323

    ЦИК продлил работу 24 декабря из-за большого количества кандидатов в президенты РФ

    Москва, 24 декабря. Рабочий день Центризбиркома продлили из-за большого количества кандидатов баллотироваться в президенты России. Соответствующее решение было принято по распоряжению главы ведомства Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба.

    «В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлен», — рассказали журналистам работники ЦИК.

    Напомним, что грядущие выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт избирательной кампании начался 18 декабря 2017 года.

    Ранее сообщалось, что Центризбирком сообщил о новой дате подачи документов журналистки Ксении Собчак на выдвижение кандидатом в президенты России.

    Изначально ожидалось, что Собчак подаст документы в воскресенье, 24 декабря. Однако впоследствии Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12.30.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #цик #памфилова
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть