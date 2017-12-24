ЦИК продлил работу 24 декабря из-за большого количества кандидатов в президенты РФ

Москва, 24 декабря. Рабочий день Центризбиркома продлили из-за большого количества кандидатов баллотироваться в президенты России. Соответствующее решение было принято по распоряжению главы ведомства Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба.

«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлен», — рассказали журналистам работники ЦИК.

Напомним, что грядущие выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт избирательной кампании начался 18 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что Центризбирком сообщил о новой дате подачи документов журналистки Ксении Собчак на выдвижение кандидатом в президенты России.

Изначально ожидалось, что Собчак подаст документы в воскресенье, 24 декабря. Однако впоследствии Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12.30.