«Европейцы на ПМЖ ломанулись»: украинцы пошутили об очередях на границе с ЕС

Киев, 24 декабря. Тысячи автомобилей застряли на границе ЕС и Украины. Заложниками многокилометровых заторов стали украинцы, уезжавшие на заработки в Польшу и Словакию. Теперь все они решили вернуться домой на праздники. Их массовое возвращение обернулось настоящим коллапсом.

О сложной обстановке на всех пунктах пропуска сообщили в Госпогранслужбе Украины.Официальный представитель ведомства Олег Слободян заявил, что почти тысяча автомобилей стоит на КПП «Ягодин». Похожая ситуация создалась и в «Шегинях».

«Причиной автоочередей стало возвращение работающих за рубежом граждан Украины в страну на новогодние праздники», — пояснил он, заверив, что ведомство предпринимает все возможные меры, чтобы ускорить пропуск машин на КПП.

Тем временем земляки заложников пробок высмеяли их, предположив, что в очередях «пахнет кьянти и круассанами».

Однако нашлись и те, кто не удержался от более жестких комментариев, заявив, что на Украину граждане возвращаются «мыться-кормиться».

Напомнили блогеры и о том, что гарант государства Петр Порошенко заявляет об улучшениях жизни в стране, причем делает это 24 часа в сутки. Однако реальное положение дел, по их мнению, дает повод предположить, что в моменты таких заявлений президент находится не совсем в адекватном состоянии.

Появились комментарии и о том, что в пробках стоят вовсе не украинцы, а европейцы, которые устремились в «процветающую Украину» на ПМЖ.

Один из участников обсуждения не понял, почему всем этим людям «не работается дома», на что получил ответ: «Зарплаты не те».