Памфилова рассказала о видах иностранного вмешательства в выборы

Благовещенск, 24 декабря. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова рассказала, с какими видами иностранного вмешательства приходилось сталкиваться ЦИК при подготовке к выборам.

«Ну, оно (иностранное вмешательство — прим. ред. ФАН) очень разнообразное. Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться», — заявила Памфилова в интервью в программе «Итоги недели», выходящей на телеканале НТВ.

По словам Памфиловой, создается так называемый информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные.

Она также добавила, что ЦИК полностью готов к разговорам о «непрозрачности подсчетов». Установлено уже более 90 тысяч камер, есть прямая трансляция в интернете, с помощью которой каждый желающий может посмотреть любой регион.

Процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет «под камеру», подчеркнула Памфилова.

Комментируя прошлогодние выборы в Госдуму, Памфилова отметила, что была благодарна всем, кто заменил тогда нарушения.