Волкер назвал сохранение антироссийских санкций «стимулом» для Москвы

Вашингтон, 24 декабря. Запад должен сохранить антироссийские санкции. Об этом заявил в воскресенье спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

При этом, по мнению дипломата, 2017 год стал «самым жестким» с начала военного конфликта в Донбассе. Он указал на рост числа нарушений режима прекращения огня и жертв среди мирного населения.

«К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым», — подчеркнул он.

Волкер также считает выполнение минских договоренностей ключевым условием, необходимым для урегулирования регионального конфликта.

«Их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул для того, чтобы соблюдать соглашения», — объяснил американский дипломат в интервью изданию La Stampa.

Напомним, ранее стало известно о том, что 23 декабря вступили в силу новые договоренности о режиме перемирия в Донбассе.