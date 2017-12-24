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Украина
«Кофемайдан» в Киеве: Саакашвили высмеял конфетный митинг Порошенко
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    «Кофемайдан» в Киеве: Саакашвили высмеял конфетный митинг Порошенко

    17:46  24 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  24 Декабря 2017
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    В центре Киева встретились противники и сторонники Порошенко

    Киев, 24 декабря. На центральной площади Киева, Майдане независимости, 24 декабря проходит акция сторонников президента Украины Петра Порошенко в противовес маршам Михаила Саакашвили. Мероприятие уже окрестили «кофемайданом», поскольку участникам предлагают выпить кофе и отведать сладостей компании «Рошен».

    «Кофемайдан» в Киеве: Саакашвили высмеял конфетный митинг Порошенко

    Организаторы преподносят акцию как исключительно мирную. При этом среди в разрозненных кучках людей мелькают люди в камуфляже и вернувшиеся из Донбасса силовики. Организаторы заявляли, что ожидается несколько тысяч участников. в действительности же кофе и сладости от президента привлекли всего порядка трехсот человек.

    В центре Киева встретились противники и сторонники Порошенко

    Как сообщает корреспондент Федерального агенства новостей, у монумента Независимости Украины около полудня собралось несколько сотен человек, пришедших поучаствовать в мероприятии под названием «Кофемайдан». Они пришли выразить поддержку президенту Украины Петру Порошенко, критика которого на Украине в последнее время раздается все громче. Некоторые из присутствовавших держали в руках плакаты со словами, обращенными в адрес президента.

    «Кофемайдан» в Киеве: Саакашвили высмеял конфетный митинг Порошенко

    Мероприятие протекало вяло и не по-украински спокойно. Апатия ощущалась особенно сильно на фоне грязного Майдана, об уборке которого, по-видимому, давно забыли. Посеревшие кучи снега, фантики и банки, разбросанные по главной площади Киева, создали довольно печальную атмосферу. И даже шоколадки «Рошен» не могли исправить ситуацию. Самым ярким эпизодом мероприятия стало столкновение между националистами, противниками маршей опального политика Михаила Саакашвили и бойцами нацбатальона «Азов».

    В центре Киева встретились противники и сторонники Порошенко

    Впоследствии на площади стали появляться участники другой, более масштабной акции, проходящей по соседству, — «Михомайдана». Сторонники преследуемого на Украине политика Михаила Саакашвили стали произносить речи против Порошенко. Атмосфера начала накаляться. 

    Сам Саакашвили прокомментировал «кофемайдан» президента Украины весьма едко.

    «В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе. Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах. Тем более что сегодняшний день неоспоримо доказал: Страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента», — написал Саакашвили в Facebook.

    В какой-то момент разгоряченного спора противников и сторонников президента Украины один из пришедших на площадь толкнул бойца «Азова», завязалась потасовка. Большого продолжения конфликт, впрочем, не получил.  

    В центре Киева встретились противники и сторонники Порошенко

    Отметим, украинские националисты разместили на площади плакат, надпись на котором гласит: «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию». Молодые люди периодически зажигают файеры и вновь начинают выкрикивать лозунги об отставке президента Порошенко.    

    «Кофемайдан» в Киеве: Саакашвили высмеял конфетный митинг Порошенко

          

     

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #порошенко #майдан #митинг
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