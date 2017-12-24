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Россия
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Общество
Украинский военнослужащий сбежал из части и попросил на границе России статус беженца
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    Украинский военнослужащий сбежал из части и попросил на границе России статус беженца

    16:00  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:00  24 Декабря 2017
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    Украинский военнослужащий сбежал из части и попросил на границе России статус беженца

    Брянск, 24 декабря. Военнослужащий ВСУ обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ.

    «Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации», — говорится в пресс-службе.

    По словам военного, в ВСУ он служил по контракту, из своей части самовольно сбежал. Причиной такого решения, как рассказал украинский военный, стали неуставные взаимоотношения в военной части, отмечается в сообщении.

    Вопрос о предоставлении статуса беженца украинцу будет обсуждаться уполномоченными структурами.

    Ранее сообщалось, что за последние сутки силовики четыре раза нарушили перемирие. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #всу #украина
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