Украинский военнослужащий сбежал из части и попросил на границе России статус беженца

Брянск, 24 декабря. Военнослужащий ВСУ обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации», — говорится в пресс-службе.

По словам военного, в ВСУ он служил по контракту, из своей части самовольно сбежал. Причиной такого решения, как рассказал украинский военный, стали неуставные взаимоотношения в военной части, отмечается в сообщении.

Вопрос о предоставлении статуса беженца украинцу будет обсуждаться уполномоченными структурами.

Ранее сообщалось, что за последние сутки силовики четыре раза нарушили перемирие. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).