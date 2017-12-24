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«Амбиции через край»: власти Москвы посоветовали Яшину изучать законы
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    «Амбиции через край»: власти Москвы посоветовали Яшину изучать законы

    16:08  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:08  24 Декабря 2017
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    «Амбиции через край»: власти Москвы посоветовали Яшину изучать законы

    Москва, 24 декабря. Власти Москвы посоветовали Илье Яшину изучить законодательство прежде, чем устраивать массовые акции. С таким советом в адрес руководителя совета депутатов Красносельского района выступил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

    Акцию Яшин собирался провести сегодня в Лермонтовском сквере в центре Москвы, о чем, по его словам, «уведомил префектуру ЦАО» 11 декабря.

    Однако по закону он должен был сделать это за месяц до назначенной даты, пояснил Черников в комментарии РИА Новости. Кроме того, Яшин не предоставил всего необходимого пакета документов.

    Из-за этих нарушений префектура ЦАО отказала ему в проведении акции, после чего он получил предостережение прокуратуры, в котором его предупредили об административной ответственности, в случае попытки проведения мероприятия он проведет несогласованную акцию.

    После этого Яшин решил сменить формат и написал в своем Twitter, что «праздника» в сквере не будет, а вместо этого пройдет встреча с жителями.

    В ответ Черников заявил, что категория мепроприятия осталась той же. «Понятно, что уже амбиции через край. Но, что самое для нас обидное, пусть изучает собственные законы своего же, условно говоря, муниципалитета», — заключил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #протест #акции #яшин
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