Сирия: САА отбила атаку боевиков «Ан-Нусры» в районе Алеппо

Дамаск, 24 декабря. Бойцы сирийской армии предотвратили угрозу прорыва террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 на участке фронта к югу от Алеппо. Такую информацию приводит газета Al Watan.

Сообщается, что организованная группа боевиков атаковала позиции сил сирийской армии со стороны населенного пункта Хан-Тоуман, однако встретила серьезное сопротивление. Огонь правительственных войск уничтожил танк и две бронемашины нападавших. Кроме того, были выведены из строя несколько орудий террористов «Джебхат ан-Нусры» и пять пикапов, оборудованных пулеметами. Отмечается, что в результате неудачной атаки погибли более 30 боевиков.

По информации Al Watan, атака «Джебхат ан-Нусры» и союзников боевиков должна была сорвать операцию, которую в настоящее время готовит сирийское командование на южном и юго-западном фронте под Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.