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Сирия: САА отбила атаку боевиков «Ан-Нусры» в районе Алеппо
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    Сирия: САА отбила атаку боевиков «Ан-Нусры» в районе Алеппо

    15:56  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  24 Декабря 2017
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    Сирия: САА отбила атаку боевиков «Ан-Нусры» в районе Алеппо

    Дамаск, 24 декабря. Бойцы сирийской армии предотвратили угрозу прорыва террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 на участке фронта к югу от Алеппо. Такую информацию приводит газета Al Watan.  

    Сообщается, что организованная группа боевиков атаковала позиции сил сирийской армии со стороны населенного пункта Хан-Тоуман, однако встретила серьезное сопротивление. Огонь правительственных войск уничтожил танк и две бронемашины нападавших. Кроме того, были выведены из строя несколько орудий террористов «Джебхат ан-Нусры» и пять пикапов, оборудованных пулеметами. Отмечается, что в результате неудачной атаки погибли более 30 боевиков. 

    По информации Al Watan, атака «Джебхат ан-Нусры» и союзников боевиков должна была сорвать операцию, которую в настоящее время готовит сирийское командование на южном и юго-западном фронте под Алеппо. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #алеппо #боевики #джебхат ан-нусра #отпор
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